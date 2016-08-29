"Аэрофлот" в I полугодии получил 2,5 млрд рублей чистой прибыли против убытка годом ранее

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года составила 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании. По итогам первого полугодия 2015 года у группы был зафиксирован убыток в 3,5 млрд рублей.

Операционная прибыль компании составила 23,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении компании. Выручка "Аэрофлота" составила 224 млрд рублей (рост на 26,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Общий долг авиакомпании снизился на 22,6%, до 180 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 30,035 млрд руб. При этом рентабельность EBITDA увеличилась на 5,9 п.п., до 13,4%.

"Уверенный рост выручки группы "Аэрофлот" на 26,8% в первом полугодии 2016 года был обеспечен высокими показателями операционной деятельности. Пассажиропоток группы увеличился на 10,3% благодаря сохранению высокого спроса на внутренние перелеты и запуску новых международных маршрутов. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 2,9 п.п., до 78,6%", - отметил заместитель генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Шамиль Кумашов.

Группа "Аэрофлот" состоит из авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.