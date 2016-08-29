Генпрокуратура РФ: канал прямой коммуникации с бизнесом показал свою эффективность

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 230 бизнесменов обратились за помощью в Генеральную прокуратуру РФ за два месяца работы прямого канала связи предпринимателей с надзорным ведомством. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной по итогам заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

"За два месяца его работы на специально созданную электронную почту поступило более 230 сообщений от хозяйствующих субъектов. В целях устранения выявленных нарушений и восстановления прав предпринимателей органами прокуратуры внесено 28 представлений, на незаконные правовые акты принесено два протеста, в суд направлено одно административное исковое заявление", - сказал он, подчеркнув, что канал прямой коммуникации бизнеса и Генпрокуратуры оказался крайне востребован и продолжит свою работу в онлайн-режиме.

По словам представителя Генпрокуратуры, обсуждены жалобы пяти предпринимателей, в отношении которых ведется уголовное преследование, организовано всестороннее и полное изучение всех обстоятельств инкриминируемых им преступлений.

Кроме того, до участников рабочей группы доведены результаты проведенной в текущем году проверки исполнения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности.

"Всего в ходе этой проверки пресечено свыше 23,5 тыс. нарушений закона, для их устранения внесено более 7,3 тыс. представлений, опротестовано 3 тыс. незаконных правовых актов, в суды предъявлено более 400 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 1,5 тыс. должностных лиц, около 200 лиц - к административной", - сказал Куренной, отметив, что по направленным в органы предварительного расследования материалам возбуждено три уголовных дела.