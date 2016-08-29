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"Уралкалий" до января поставит в Китай 600 тыс. тонн калия

Экономика и бизнес
29 августа, 13:19 дата обновления: 29 августа, 13:39 UTC+3
Цена контракта не раскрывается, однако сообщается, что она "соответствует текущему рыночному уровню цен"
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Уралкалий-Трейдинг" (100%-ная "дочка" "Уралкалия") подписал контракт на поставку хлористого калия в Китай с августа 2016 года по январь 2017 года, сообщает "Уралкалий".

Объем поставок по контракту составляет 600 тыс. тонн хлористого калия без учета опционов.

Цена контракта не раскрывается, однако сообщается, что она "соответствует текущему рыночному уровню цен". Контракт подписан с консорциумом компаний Sinochem, CNAMPGC и CNOOC.

Еще в июне "Уралкалий" сообщал, что ожидает скорого подписания контракта с китайскими компаниями, однако до текущего момента сделка не была заключена. Ряд аналитиков связывал это с низкими ценами, предложенными "Уралкалию".

Китай является крупнейшим потребителем калия в мире, а существующая в Китае контрактная система поставок оказывает существенное влияние на структурирование мирового калийного рынка в целом.

В июле этого года соглашение с консорциумом китайских покупателей подписала "Белорусская калийная компания" (БКК), которая до конца года планирует поставить в Китай 1,3 млн тонн хлористого калия. Контрактная цена на поставку установлена в размере $219 за тонну. В том же месяце израильская ICL подписала ряд контрактов на поставку в общей сложности 700 тыс. тонн калия в Китай в течение 2016 года.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку принадлежит 20% акций компании, 19,99% - "Уралхиму", еще 38,4% - доля казначейских акций, 12,6% в РЕПО у "ВТБ Капитала". Free-float составляет 8,96% акций.

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