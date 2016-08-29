Игорь Матвиенко стал президентом авторского совета РАО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко стал новым президентом авторского совета Российского авторского общества (РАО). Об этом на пресс-конференции сообщил композитор, вице-президент авторского совета РАО Владимир Матецкий.

"На заседании авторского совета сегодня был избран новый президент авторского совета РАО. Им стал Игорь Матвиенко", - сказал Матецкий.

Как рассказал сам Матвиенко, к такому раскладу событий он был готов. "Я предполагал, что события могут так сложиться. У РАО очень сложная ситуация, я был одним из критиков РАО, это было еще год назад", - отметил он.

"Ситуация такова, что эта организация существует много лет, это организация с историей, в ней 26 тысяч авторов. Мы не можем дать возможность людям разрушить всю эту систему, разрушить легко, создать что-то новое очень непросто, тем более в сфере авторских прав", - сказал Матвиенко. Он пообещал сделать все, чтобы сохранить организацию и устранить ее недостатки. В частности, в ближайшее время для удобства авторов будет введен "личный кабинет", в котором каждый из членов РАО сможет увидеть, что происходит с его произведениями.

Авторский совет РАО - главный руководящий орган организации. От решений авторского совета зависит размер и порядок выплаты авторского вознаграждения. Совет утверждает годовой бюджет организации, открывает филиалы и специальные фонды. Президент РАО также представляет общество в государственных и общественных организациях, в том числе иностранных.

Вопрос о смене главы РАО не стоит

Вопрос смены генерального директора Российского авторского общества в настоящий момент не обсуждается, заявил вице-президент авторского совета РАО композитор Александр Клевицкий.

"Сегодня на авторском совете вопрос смены гендиректора не обсуждался", - сказал Клевицкий. По словам членов авторского совета, для смены гендиректора необходим созыв конференции РАО. Однако о подобной возможности в данный момент речь в организации не идет. Последняя такая конференция состоялась в апреле.

"Сергей Федотов тогда был официально избран на эту должность. Сейчас он находится под следствием, но он не осужден, и по-прежнему работает в качестве гендиректора. Пока перед законом и перед нами он не виновен", - сказал Клевицкий.

Генеральный директор РАО Сергей Федотов был задержан 28 июня и позже арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, Федотов ввел в заблуждение членов РАО и незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее организации.

РАО исключило из своего состава инициаторов проведения внеочередной конференции. В частности, из общества сегодня были исключены поэт Александр Вулых, композитор Игорь Матета, композитор Евгений Кобылянский и поэт Сергей Сашин. Как рассказал на пресс-конференции вице-президент авторского совета РАО композитор Александр Клевицкий, цель внеочередной конференции - полная смена руководящего состава общества.

"То, что задумала эта инициативная группа, и то, что они собираются послезавтра проводить, нелегитимно. По уставу РАО все решения принимаются авторским советом, а авторский совет к этому собранию отношения не имеет. Насколько я понял, эта группа хочет полностью сменить авторский совет и дирекцию организации, не понимая, что здесь собраны "сливки" в области авторского права", - сказал Клевицкий.