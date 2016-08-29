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Минпромторг готовит ряд вариантов реализации "пакета Яровой" на отечественном оборудовании

Экономика и бизнес
29 августа, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
На текущий момент Минпромторг совместно с производителями проводит анализ представленных технических требований и выработку конкретных предложений по их реализации
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минпромторг России готовит несколько вариантов реализации закона Яровой на отечественном оборудовании, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"Было предложено несколько различных вариантов реализации закона на отечественном оборудовании, выбор итогового варианта будет зависеть от требований ФСБ России, предъявляемых к системе", - отметили в Минпромторге.

Пакет антитеррористических законов, принятый по инициативе депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова (так называемый пакет Яровой), с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить 6 месяцев. Все эти данные также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

В июле президент РФ Владимир Путин поручил Минкомсвязи и Минпромторгу оперативно подготовить техническое задание для российских компаний по производству оборудования и ПО для хранения данных на территории РФ согласно требованиям "пакета Яровой". Операторы связи ("Ростелеком", МТС, "Мегафон", "Вымпелком") подготовили технические требования к оборудованию, в консолидированном виде эти предложения Минкомсвязь представила в Минпромторг.

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На текущий момент Минпромторг совместно с производителями проводит анализ представленных технических требований и выработку конкретных предложений по их реализации. По результатам анализа министерство совместно с Минкомсвязи России подготовит доклад президенту Российской Федерации с предложениями в части возможности, сроков и финансовых затрат, необходимых для реализации закона.

"Благодаря этому закону наша промышленность получила возможность выполнить хороший заказ. Задача стоит амбициозная, в ее решении могут принять участие как крупные, так и небольшие компании", - приводит пресс-служба Минпромторга слова замглавы ведомства Андрея Богинского.

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