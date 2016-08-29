ЦБ РФ повысил на 30 августа курс доллара до 65,08 рубля, курс евро снизил до 72,80 рубля

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 30 августа официальный курс доллара на уровне 65,0810 рубля, что на 34,30 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 28,96 копейки, до 72,7996 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 5,83 копейки, до 68,5544 рубля.