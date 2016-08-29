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Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос сокращения операционных издержек на 10%

Экономика и бизнес
29 августа, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Заседание совета директоров состоится в заочной форме 6 сентября 2016 года
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос сокращения операционных издержек компании на 10%, сообщает компания.

Заседание совета директоров состоится в заочной форме 6 сентября 2016 года.

Ранее Росимущество, как сообщала газета "Ведомости", разослало в госкомпании директиву снизить на 10% операционные издержки и представить в правительство план реализации.

Согласно директиве, в течение августа государственные представители в советах директоров госкомпаний должны инициировать заседания советов, которые поручат менеджменту разработать или обновить планы сокращения операционных издержек на 10%. После этого компании будут обязаны раз в месяц отчитываться о проделанной работе перед советом директоров и профильным ведомством. Такая мера нужна, чтобы повысить эффективность госкомпаний.

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