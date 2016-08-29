"Ашан" выплатил ущерб в 500 тыс. руб. "Хохломской росписи" за торговлю поддельной хохломой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Ашан" по решению суда выплатила полмиллиона рублей компенсации нижегородской фабрике "Хохломская роспись" за нарушение авторских прав: в одном из магазинов сети в Нижнем Новгороде продавали изделия из контрафактной хохломы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила директор фабрики "Хохломская роспись" Елена Краюшкина.

"Мы обратились в арбитражный суд города Москвы с иском к компании "Ашан" по поводу торговли изделиями с нашим авторским рисунком, который являлся контрафактным. Суд вынес решение в нашу пользу о том, что "Ашан" и его партнеры нарушили наше авторское право, и обязал компанию выплатить компенсацию в размере около 500 тысяч рублей", - сказала собеседница, добавив, что по решению суда магазины должны убрать контрафактную продукцию с прилавков. Краюшкина отметила, что недавно фабрика получила компенсацию от магазина в полном объеме.

По словам директора фабрики "Хохломская роспись", поводом для разбирательства послужила продажа в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Нижнем Новгороде настенных часов, разрисованных под хохлому. Сотрудники фабрики предварительно сделали контрольную закупку товара, а затем обратились в суд.

Прецедент создан

Как подчеркнула собеседница агентства, суд, выигранный у "Ашана", стал серьезным прецедентом в борьбе с торговлей контрафактной "хохломой", которая наносит огромный ущерб народному промыслу. "Это первая ласточка, первый шаг в борьбе с продажей контрафактных изделий, расписанных под хохлому. Мы очень рады, что все удалось. Мы обязательно пойдем дальше, теперь у нас есть опыт, который позволит нам дальше двигаться в этом направлении", - сказала Краюшкина.

Ранее директор фабрики "Хохломская роспись" в интервью корр. ТАСС отмечала, что в настоящее время половина матрешек на прилавках РФ китайские. Вал контрафакта произошел из-за отмены в 2014 году в России моратория на выплату страховых взносов для предприятий народных художественных промыслов, что привело к удорожанию оригинальной продукции. В итоге ставка страховых взносов для данных предприятий, как и для промышленных, составила более 30%.

"Из-за возвращения и увеличения ставок страховых взносов отрасли народных промыслов грозит разорение, - сказала директор фабрики "Хохломская роспись". - Наше производство с точки зрения страховых выплат приравняли к машинному".

"Хохломская роспись", г. Семенов - единственный производитель художественных изделий из дерева с хохломской росписью, в этом году фабрике исполняется 100 лет. Старинный русский народный промысел родился в XVII веке в с. Хохлома Нижегородской области. Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную красным, зеленым и черным тонами по золотистому фону.