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"Уралвагонзавод" в I полугодии сократил чистый убыток по МСФО в 3 раза - до 2,3 млрд руб.

Экономика и бизнес
29 августа, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Выручка УВЗ сократилась на 27,5% - до 43,1 млрд рублей
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 года сократился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 2,3 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка УВЗ сократилась на 27,5% - до 43,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла незначительно и составила 16,1 млрд рублей.

Выручка от продаж железнодорожного подвижного состава за отчетный период выросла в 4 раза - до 2,7 млрд рублей, тогда как выручка от продаж военной техники снизилась на 17,6% - до 24,7 млрд рублей.

УВЗ - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежит государству.

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