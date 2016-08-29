Аксенов: Крым никогда не признает решений международных судов по активам "Ощадбанка"

ЯЛТА (Республика Крым), 29 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма никогда не признают решений Международного арбитражного суда по искам украинского государственного "Ощадбанка" о потерях его активов на полуострове. Об этом заявил в понедельник журналистам в Ялте глава республики Сергей Аксенов.

"Это только начало процесса, Украина будет судиться за активы, которые она считала своими. Мы эти суды не признаем, считаем, что все было сделано правильно. Проблем нет", - сказал он.

По словам Аксенова, все активы "Ощадбанка" в Крыму национализированы, они используются для погашения долгов перед обманутыми вкладчиками. "Вклады крымчан в "Ощадбанке" тоже исчезли", - напомнил он.

Как сообщал ТАСС 26 августа, украинский "Ощадбанк" подал иск в международный арбитраж против России на $1 млрд в качестве "компенсации" за потери активов в Крыму.

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