СМИ: глава "Роснефти" предлагает правительству продать 50,08% акций "Башнефти" за $5 млрд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин предлагает правительству РФ продать контрольный пакет "Башнефти" в размере 50,08% акций за $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, в результате сделки по приватизации "Башнефти" и последующей продажи 19,5% акций "Роснефти" бюджет РФ мог бы получить $16 млрд для сокращения прогнозируемого в 2016 г. дефицита бюджета.

О приватизации "Башнефти"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. Первый вице- премьер Шувалов заявлял, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти".

По словам Шувалова, стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд руб.

Интерес к сделке, которую планировалось провести в сентябре - октябре 2016 г., проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний. Официально о подаче заявок сообщили только "Лукойл" и Антипинский НПЗ. В числе претендентов - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, а также, по данным СМИ, "Татнефть", "Татнефтегаз", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова.

Заявку подала и "Роснефть", возможность участия которой вызвала немало споров. Так, в конце июля 2016 г. вице- премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что решено не допускать к процессу компании, контролируемые государством напрямую или косвенно, в том числе и "Роснефть". Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что "Роснефть" формально не является госкомпанией. Помощник президента РФ Андрей Белоусов, занимающий пост председателя совета директоров "Роснефти", назвал "глупостью" возможную сделку по приобретению "Роснефтью" госпакета "Башнефти", а глава МЭР РФ Алексей Улюкаев, подчеркивал, что участие "Роснефти" в приватизации "нецелесообразно".

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, комментируя отсрочку продажи "Башнефти", сказал, что компания выполнит любое решение руководства страны.

О компании "Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. Основными акционерами являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс одна акция) и Башкирия (25% плюс одна акция). Акции компании котируются на Московской бирже. Основными акционерами "Башнефти" являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).

Приобретение 100% ТНК-BP

Как сообщал ТАСС, 21 марта 2013 года "Роснефть" закрыла сделку по приобретению 100% ТНК-BP. ВР получила $12,48 млрд, включая дивиденды в размере $0,71 млрд, полученные в декабре 2012 года наличными средствами, а также 18,5% акций "Роснефти". Сделка осуществлялась одновременно в нескольких точках Земли (Карибские острова, Кипр и Европа).

"Роснефть" приобрела TNK-BP Limited, контролирующую 100% TNK-BP International (в настоящее время - Rosneft International Holdings Limited), которая, в свою очередь, контролирует 95% "ТНК-ВР Холдинг".

"ТНК-ВР Холдинг" ("РН Холдинг") - дочерняя компания ТНК-ВР по управлению российскими активами, где миноритариям принадлежит 5% от уставного капитала.

"Роснефть" контролирует "РН Холдинг" через офшоры на Виргинских островах (Rosneft Limited - TNK Industrial Holdings Limited - Rosneft International Holdings Limited) и через кипрский Novy Investment Ltd.