Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЭР предлагает ограничить госзакупки между супругами и близкими родственниками

Экономика и бизнес
29 августа, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По мнению Минэкономразвития, поправки "положительно отразятся на развитии добросовестной конкуренции и сократят возможности аффилированности заказчика с поставщиком"
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект федерального закона, запрещающего заключение контракта о госзакупках, если участники закупки являются близкими родственниками или состоят в браке. Соответствующий документ опубликован  на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"При закупке заказчик обязан установить требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов", - говорится в документе.

Под конфликтом интересов подразумеваются случаи, когда руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий являются супругами или близкими родственниками физлиц, имеющих непосредственное отношение к компании-исполнителю. К данным физлицам законопроект относит владеющих более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества или долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, либо обладающих возможностью контролировать действия хозяйственного общества. К ним же документ относит лиц, являющихся "единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки".

По мнению Минэкономразвития, поправки "положительно отразятся на развитии добросовестной конкуренции и сократят возможности аффилированности заказчика с поставщиком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе Каримове
3
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершено
4
Москвичка пыталась покончить с собой на станции метро "Домодедовская"
5
На Ставрополье убита кандидат в депутаты сельсовета от "Единой России"
6
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
7
Диего Марадона задержан с поддельными документами
Темы дня
Реклама