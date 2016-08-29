МЭР предлагает ограничить госзакупки между супругами и близкими родственниками

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ подготовило проект федерального закона, запрещающего заключение контракта о госзакупках, если участники закупки являются близкими родственниками или состоят в браке. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"При закупке заказчик обязан установить требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов", - говорится в документе.

Под конфликтом интересов подразумеваются случаи, когда руководитель заказчика, руководитель контрактной службы заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, контрактный управляющий являются супругами или близкими родственниками физлиц, имеющих непосредственное отношение к компании-исполнителю. К данным физлицам законопроект относит владеющих более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества или долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, либо обладающих возможностью контролировать действия хозяйственного общества. К ним же документ относит лиц, являющихся "единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки".

По мнению Минэкономразвития, поправки "положительно отразятся на развитии добросовестной конкуренции и сократят возможности аффилированности заказчика с поставщиком".