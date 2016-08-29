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Ложкин: Сорос предварительно согласился войти в Национальный инвестиционный совет Украины

Экономика и бизнес
29 августа, 16:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС
"И сейчас мы ведем переговоры со многими известными иностранными инвесторами, которые, я надеюсь, примут участие в работе Инвестиционного совета", - сказал глава консультативного органа
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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Известный финансист и инвестор Джордж Сорос дал предварительное согласие войти в Национальный инвестиционный совет Украины. Об этом сообщил на заседании Совета реформ глава консультативного органа Борис Ложкин.

"Мы обсуждали с несколькими крупными инвесторами потенциальное участие в этом совете. Предварительно дали согласие Джордж Сорос, Пол Полман - главный исполнительный директор... и глава Всемирного совета предпринимателей, руководство SOCAR - это крупная государственная компания Азербайджана. И сейчас мы ведем переговоры со многими известными иностранными инвесторами, которые, я надеюсь, примут участие в работе Инвестиционного совета", - приводит его слова издание "ЛІГА.net".

Ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко освободил Бориса Ложкина от должности главы администрации президента, назначив его руководителем Национального инвестиционного совета. Порошенко назвал Ложкина "самой лучшей кандидатурой на роль ключевого менеджера и коммуникатора в вопросе привлечения инвестиций в экономику". Администрацию возглавил бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Райнин.

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