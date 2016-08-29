Китай продлил действие кредита для "Нафтогаза" на $3,65 млрд до 25 декабря 2017 года

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Китай продлил сроки действия кредитной линии для компании "Нафтогаз Украины" на $3,65 млрд до 25 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Решение было принято китайской стороной 25 августа этого года в ходе протокольного заседания подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР", - сказано в сообщении.

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Стороны заключили кредитное соглашение 25 декабря 2012 года, средства предназначались для реализации проектов в энергетике. Однако несмотря на договоренности, такие проекты пока так и не были запущены.

В "Нафтогазе" напомнили, что в прошлом году компания подала на рассмотрение министерства экономического развития и торговли четыре инвестиционные предложения в рамках данной кредитной линии для оценки их экономической эффективности и внесения в государственный реестр. Речь идет о проектах модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, проектах строительства теплоэлектростанций в Киеве и Львовской области, а также о закупке бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа компанией "Укргаздобыча".

"Для Украины кредитное соглашение с Государственным банком развития КНР является крупнейшим доступным источником финансирования проектов по энергоэффективности и снижению потребления импортируемых энергоресурсов", - подчеркнули в "Нафтогазе".

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. В первом полугодии 2016 года холдинг получил чистую прибыль в размере 21,8 млрд гривен (около 880 млн долларов по текущему курсу).