Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске масштабные хищения дизтоплива

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Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске выявлены масштабные хищения дизтопливаЭкономика и бизнес 29 августа, 16:53
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ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Масштабные хищения дизельного топлива выявлены на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК, входит в состав "Роснефти"), решается вопрос об увольнении генерального директора Игоря Павлова. Об этом ТАСС сообщил источник в АНХК.
По данным источника, на АНХК прибыл глава "Роснефти" Игорь Сечин, на собрании с менеджментом было объявлено о кражах дизтоплива. "Сечин в понедельник прибыл на комбинат без предупреждения, был собран менеджмент предприятия, объявлено о кражах дизтоплива на комбинате. Это стало причиной для увольнения Павлова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "дизель высокого качества воровали через врезки на территории АНХК, которые были сделаны с использованием высокотехнологичного оборудования". По информации источника, по данному факту силовыми структурами Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".
Однако представитель компании не уточнил, причастен ли к совершению преступления, по мнению силовиков, гендиректор АНХК.
В пресс-службе АНХК ТАСС не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Комментариями правоохранительных органов агентство пока не располагает.
Другой источник ТАСС сообщил, что "Роснефть" выступила инициатором расследования хищений на заводе, работа велась совместно с правоохранительными органами.
Игорь Павлов с марта 2013 года по ноябрь 2014 года занимал пост вице-президента НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии. В ноябре 2014 года был назначен гендиректором АНХК.
Тогда источники в "Роснефти" поясняли, что к Павлову были вопросы по реализации инвестпрограммы на Дальнем Востоке. Кроме того, в 2014 году на заводах "Роснефти" случилось несколько аварий - на Рязанском, Саратовском, Куйбышевском и Комсомольском НПЗ. Самый крупный пожар произошел 15 июня на Ачинском НПЗ.
"Ангарская нефтехимическая компания" - предприятие Восточной Сибири по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов и продукции нефтехимии. По объему и глубине переработки нефти предприятие входит в первую десятку НПЗ России.