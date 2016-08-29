МЭР РФ незнакомо с предложением "Роснефти" продать ей госпакет "Башнефти" за $5 млрд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ незнакомо с предложением главы "Роснефти" Игоря Сечина к правительству о продаже контрольного пакета "Башнефти" в 50,08% акций за $5 млрд, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Мы незнакомы с подобным предложением", - сказал собеседник агентства.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что Сечин предлагает правительству продать пакет акций башкирской нефтяной компании за $5 млрд.