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МЭР РФ незнакомо с предложением "Роснефти" продать ей госпакет "Башнефти" за $5 млрд

Экономика и бизнес
29 августа, 17:29 UTC+3
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что Сечин предлагает правительству продать пакет акций башкирской нефтяной компании за $5 млрд
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ незнакомо с предложением главы "Роснефти" Игоря Сечина к правительству о продаже контрольного пакета "Башнефти" в 50,08% акций за $5 млрд, сообщил ТАСС представитель ведомства.
"Мы незнакомы с подобным предложением", - сказал собеседник агентства.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что Сечин предлагает правительству продать пакет акций башкирской нефтяной компании за $5 млрд.

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