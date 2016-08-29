МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предлагает присвоить Воркуте статус территории опережающего развития (ТОР). Об этом он заявил на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Одна из территорий уже включена в перечень территорий опережающего развития - это Юрга в Кемеровской области, где будут реализовываться соответствующие меры. И, думаю, в какой-то момент то же самое нужно делать в Воркуте, поскольку запасы угля рассчитаны на 15 - максимум 20 лет. И в этом городе необходимо создавать другую основу для экономического развития", - сказал Дворкович.

В частности, по его словам, это касается газификации региона. Ранее "Газпром" подписал с регионом (Республика Коми - прим. ред.) соответствующую программу газификации.