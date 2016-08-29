Банк России проведет депозитный аукцион со сроком привлечения средств на 1 неделю

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России проведет 30 августа депозитный аукцион со сроком привлечения средств на 1 неделю - с 31 августа до 7 сентября 2016 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Объем привлекаемых средств пока не установлен.

Последний раз регулятор проводил аналогичный аукцион 9 августа, объем привлекаемых средств составил 100 млрд руб.