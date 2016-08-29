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Банк России проведет депозитный аукцион со сроком привлечения средств на 1 неделю

Экономика и бизнес
29 августа, 19:08 UTC+3
Объем привлекаемых средств пока не установлен
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России проведет 30 августа депозитный аукцион со сроком привлечения средств на 1 неделю - с 31 августа до 7 сентября 2016 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Объем привлекаемых средств пока не установлен.

Последний раз регулятор проводил аналогичный аукцион 9 августа, объем привлекаемых средств составил 100 млрд руб.

 

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