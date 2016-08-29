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Убыток "Роснано" в I полугодии вырос в 3,7 раза из-за курсовых разниц валют

Экономика и бизнес
29 августа, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Расходы "Роснано" на проценты по кредитам выросли на 1,4 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года из-за увеличения кредитного портфеля
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совокупный убыток "Роснано" в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос в 3,7 раза - до 19,2 млрд руб. Основной причиной увеличения убытка стали курсовые разницы валют. Об этом заявил журналистам зампредправления, исполнительный директор УК "Роснано" Борис Подольский.

По его словам, вклад отрицательных курсовых разница в общий показатель убытка составил более 10 млрд руб. "Примерно треть инвестпортфеля - это вложения в иностранной валюте, поэтому изменения курса существенно влияют на финансовые показатели", - пояснил Подольский.

Еще 1,7 млрд руб. убытка "Роснано" обусловлено снижением рыночных процентных ставок. Средняя ставка доходности по рублевым депозитам в первой половине 2016 года составила 11,64% против 16,93% по итогам первого полугодия 2015 года.

Расходы "Роснано" на проценты по кредитам выросли на 1,4 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года из-за увеличения кредитного портфеля компании, предусмотренного стадией увеличения объема инвестиций в нанотехнологии.

"Роснано" выполняет в срок все свои обязательства по кредитам. За первое полугодие было выплачено более 14 млрд руб., из них более 9 млрд руб. приходится на обслуживание долга, уточнил управляющий директор УК "Роснано" по финансам Артур Галстян.

Также на убыток "Роснано" повлияла и "очищенная" от курсовых разниц динамика портфеля, однако влияние этого фактора было меньше, чем указанных ранее.

Подольский рассказал, что основные выходы компании из проектов запланированы на второе полугодие, в связи с чем по итогам всего 2016 г. убыток "Роснано" будет значительно меньше, чем за первые шесть месяцев.

Согласно программе развития компании, основные выходы из проектов первой инвестфазы "Роснано" придутся на 2017-2019 гг., тогда же будет получена основная часть прибыли от инвестиций.

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