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Чистая прибыль "Трансконтейнера" в I полугодии выросла на 36% - до 1,4 млрд руб.

Экономика и бизнес
29 августа, 20:10 UTC+3
Выручка "Трансконтейнера" за отчетный период составила 23,5 млрд руб., что на 17,5% выше показателя за аналогичный период прошедшего года
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 г. выросла на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 1,412 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Выручка "Трансконтейнера" за отчетный период составила 23,5 млрд руб., что на 17,5% выше показателя за аналогичный период прошедшего года.

Показатель EBITDA увеличился на 38,5% и составил 1,8 млрд руб.

Активы "Трансконтейнера" по состоянию на 30 июня 2016 г. составили 50,4 млрд руб., собственный капитал - 37,6 млрд руб.

"Трансконтейнер" располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" (дочернее общество ОАО "РЖД") принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

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