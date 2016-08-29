Прибыль "Аптечной сети 36,6" в I полугодии упала в 17 раз - до 33 млн руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Аптечной сети 36,6" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. составила 33 млн руб. и упала в 17 раз по сравнению с 572 млн руб. прибыли годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка от реализации составила 22,7 млрд руб., что на 40,1% выше показателя за аналогичный период прошедшего года.
ОАО "Аптечная сеть 36,6" учреждено в 2003 г., и в том же году компания вышла на IPO. В ноябре 2013 г. крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" (Артем Бектемиров, Сергей Кривошеев и фонд Hi Capital Романа Авдеева), суммарно контролировавшие более 50% акций компании, достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E о слиянии.
А.V.E Group создана в мае 2011 г. бывшими менеджерами и акционерами аптечной сети А5 Иваном Саганелидзе и Владимиром Кинцурашвили. В сентябре 2012 г. А.V.E объединилась с московской сетью аптек "Горздрав", владельцы которой Игорь Жибаровский и Темур Шакая получили 45% в A.V.E в равных долях.
В июне 2015 г. завершилась консолидация активов, в результате которой аптечная сеть А.V.E стала частью группы компаний "36,6". Контролирующим акционером "36,6" является Palesora Ltd (ее собственники: Кинцурашвили, Саганелидзе, Шакая и Жибаровский).