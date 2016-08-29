Azur Air планирует начать чартерную программу в Турцию 3 сентября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский чартерный авиаперевозчик Azur Air планирует совершить первый полет в Анталью 3 сентября. Об этом ТАСС сообщила директор по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Матюшина.
По ее словам, заявка на выполнение чартерных рейсов в Анталью уже направлена в Росавиацию, ответа от ведомства компания ожидает во вторник утром.
"Планируем, что первый рейс в Анталью из Ростова вылетит 3 сентября, второй - из Екатеринбурга - на следующий день. 6 сентября откроется программа полетов из Калининграда и Москвы, а седьмого - из Санкт-Петербурга", - отметила Матюшина.
Она уточнила, что из этих городов авиакомпания будет выполнять по одному рейсу в неделю, при наличии спроса частота полетов из Москвы может быть увеличена до двух - трех раз в неделю.
Матюшина также добавила, что рейсы заказаны туроператором "Анекс Тур".
Как ранее сообщал ТАСС, авиаперевозчик Azur Air еще вчера начал переговоры с туроператорами по формированию туристического продукта (самолет бронируется после выполнения этой процедуры).
В понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что Росавиация максимально быстро рассмотрит заявки от авиакомпаний на выполнение чартеров в Турцию.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.
Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.