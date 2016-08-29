Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple представит новые модели смартфона и часов 7 сентября

Экономика и бизнес
29 августа, 20:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По данным отраслевых СМИ, в новом iPhone больше не будет традиционного разъема для наушников
Материал из 1 страницы
© Justin Sullivan/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Apple начала рассылать приглашения на свою презентацию, которая состоится 7 сентября. На этом мероприятии, как сообщил отраслевой сетевой ресурс The Verge, корпорация, как ожидается, представит новые модели смартфона iPhone и часов Apple Watch.

Смотрите также

В сети появились неофициальные фотографии iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Apple продала миллиардный по счету iPhone

Представители Apple пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить данную информацию. Как отмечает The Verge, в новом iPhone, вероятнее всего, не будет разъема для подключения наушников, устройство будет лучше защищено от воздействия воды. Название смартфона данной модели пока официально не оглашали.

Приглашения на презентации компании, как правило, получает ограниченный круг журналистов специализированных изданий и ведущих экспертов отрасли. Мероприятие, как ожидается, пройдет в крупном выставочном центре в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на продажи iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава корпорации Тим Кук отмечал, что рассчитывает на повышение спроса на планшетные компьютеры iPad в будущем, а также на увеличение прибыли от различных сервисов, в том числе музыкального Apple Music.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
ПКР призвал Центр подготовки сборных России отреагировать на обвинения со стороны WADA
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Саратовский прокурор арестован на два месяца по подозрению в получении взятки
5
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады
6
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала
7
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
Темы дня
Реклама