Apple представит новые модели смартфона и часов 7 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Apple начала рассылать приглашения на свою презентацию, которая состоится 7 сентября. На этом мероприятии, как сообщил отраслевой сетевой ресурс The Verge, корпорация, как ожидается, представит новые модели смартфона iPhone и часов Apple Watch.

Представители Apple пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить данную информацию. Как отмечает The Verge, в новом iPhone, вероятнее всего, не будет разъема для подключения наушников, устройство будет лучше защищено от воздействия воды. Название смартфона данной модели пока официально не оглашали.

Приглашения на презентации компании, как правило, получает ограниченный круг журналистов специализированных изданий и ведущих экспертов отрасли. Мероприятие, как ожидается, пройдет в крупном выставочном центре в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на продажи iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава корпорации Тим Кук отмечал, что рассчитывает на повышение спроса на планшетные компьютеры iPad в будущем, а также на увеличение прибыли от различных сервисов, в том числе музыкального Apple Music.