Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соколов: Минтранс РФ направит авиаспециалистов в аэропорт Каира в первой декаде сентября

Экономика и бизнес
29 августа, 20:26 UTC+3
"Мы получили официальное уведомление о том, что каирский аэропорт, по их мнению, уже в полном объеме соответствует требованию авиационной безопасности", - заявил глава ведомства
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта России по приглашению египетской стороны направит авиаспециалистов для проверки безопасности аэропорта в Каире в первой декаде сентября. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы получили официальное уведомление о том, что каирский аэропорт, по их (властей Египта - прим. ред.) мнению, уже в полном объеме соответствует требованию авиационной безопасности. В связи с этим наша группа экспертов направится туда в первой декаде сентября для проведения проверки", - отметил он.

По словам Соколова, если специалисты из России будут удовлетворены качеством обеспечения безопасности пассажиров в аэропорту Каира, Минтранс подготовит "соответствующий доклад руководству страны".

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. На данный момент аэропорты страны все еще не соответствуют российским требованиям безопасности. Авиасообщение с Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Российско-египетские отношения Приостановка авиасообщения с Египтом
Страны
Египет Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы в Петербурге уволена после скандала с подделкой оценок
2
ПКР призвал Центр подготовки сборных России отреагировать на обвинения со стороны WADA
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Саратовский прокурор арестован на два месяца по подозрению в получении взятки
5
"Беспрецедентная наглость": реакция на отстранение сборной РФ от Паралимпиады
6
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандала
7
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
Темы дня
Реклама