Соколов: Минтранс РФ направит авиаспециалистов в аэропорт Каира в первой декаде сентября

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта России по приглашению египетской стороны направит авиаспециалистов для проверки безопасности аэропорта в Каире в первой декаде сентября. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы получили официальное уведомление о том, что каирский аэропорт, по их (властей Египта - прим. ред.) мнению, уже в полном объеме соответствует требованию авиационной безопасности. В связи с этим наша группа экспертов направится туда в первой декаде сентября для проведения проверки", - отметил он.
По словам Соколова, если специалисты из России будут удовлетворены качеством обеспечения безопасности пассажиров в аэропорту Каира, Минтранс подготовит "соответствующий доклад руководству страны".
Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. На данный момент аэропорты страны все еще не соответствуют российским требованиям безопасности. Авиасообщение с Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.