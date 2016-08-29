РЖД инвестировали 2,6 млрд руб. в строительство спорткомплекса ХК "Локомотив"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) инвестировали 2,6 млрд рублей в строительство спорткомплекса хоккейного клуба "Локомотив" в Ярославле. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

Комплекс будет включать спортивную базу, физкультурно-оздоровительный и спортивно-зрелищный комплексы, открытое футбольное поле, теннисный корт, детскую площадку.

"Комплекс предназначен для проведения спортивной подготовки профессиональных спортсменов, для занятий спортом жителей Ярославля, рассчитан на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении РЖД.

Планируется, что спорткомплекс будет сдан в эксплуатацию в 2016 году.