Группа "Газпром" в июле - августе привлекла 3 млрд рублей у Газпромбанка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Группа "Газпром" в июле заключила договор о привлечении кредитной линии Газпромбанка на 10 млрд рублей, в июле - августе из нее было выбрано 3 млрд рублей, говорится в отчете газового холдинга по МСФО.

"В июле 2016 года группа заключила договор о привлечении долгосрочной кредитной линии от Газпромбанка на общую сумму 10 млрд рублей с процентной ставкой в размере 10,4% и сроком погашения в 2019 году. В июле и августе 2016 года по данному договору группа привлекла 3 млрд рублей", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что 15 июля группа прописала соглашение с ВЭБом о приобретении пакета обыкновенных акций и американских депозитарных расписок на обыкновенные акции "Газпрома". Данная операция привела бы к уменьшению количества акций "Газпрома" в обращении на 3,7%.