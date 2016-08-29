Саратовские чиновники отложили снос павильона с выпечкой по предписанию Бориса Титова

САРАТОВ, 29 августа. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Комитет по управлению имуществом (КУИ) Саратова выполнил предписание федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова о приостановке принятого ранее ведомством решения снести павильон с выпечкой в Кировском районе города. Такая информация содержится в документе, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Действие распоряжения КУИ г. Саратова от 28 июля 2016 года о сносе самовольной постройки на пересечении улиц Алексеевской и Аптечной в Кировском районе - приостановить до вступления в силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ о признании недействительным ненормативного правового акта органа МСУ", - сообщается в новом распоряжении КУИ за подписью его главы Татьяны Карпеевой. Дата, когда заявление Бориса Титова рассмотрит суд, пока неизвестна.

Ранее ТАСС сообщал, что бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов приостановил действие решения саратовского КУИ о сносе торгового павильона с выпечкой, расположенного на пересечении улиц Алексеевской и Аптечной. Титов счел решение незаконным, так как оно противоречит ст. 222 ГК РФ: органы МСУ могут сносить самовольные постройки в административном порядке лишь когда речь идет о недвижимом имуществе, в то время как спорный павильон является передвижным - он легкий и не имеет фундамента. Одновременно с приостановлением решения саратовской мэрии Титов оспорил его в судебном порядке.