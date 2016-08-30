Более 700 компаний представят аграрные инновации на выставке "Агрорусь" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Более 700 компаний из разных стран представят сельскохозяйственные инновации на XXV выставке "Агрорусь", которая открывается во вторник в Санкт-Петербурге. В течение четырех дней здесь можно будет ознакомиться с передовыми разработками в области сельхозтехники и технологий, а также достижениями российских регионов.

"Юбилейная выставка впервые проводится по новому адресу - в выставочном центре "Экспофорум". Участие в ней примут компании из шести стран мира - России, Белоруссии, Китая, Польши, Болгарии и Канады, - сказали ТАСС в оргкомитете мероприятия. - Участники представят инновационные разработки, сельскохозяйственную технику, продукты питания, пищевые добавки, удобрения, семена и многое другое".

Санкции не помеха

"Действующий запрет на ввоз в РФ продовольствия из ряда зарубежных стран не отразился на работе "Агроруси", - сказали в оргкомитете. - Цель этой выставки - представить не импортное продовольствие, а технологии и научные разработки, которые позволят развивать отечественное сельское хозяйство. Например, Канада впервые представит здесь разработки в области генетики животноводства - селекции и совершенствования генетических и продуктивных качеств свиней".

Выставочные возможности "Экспофорума" позволят шире представить достижения российских производителей и продемонстрировать новинки сельхозтехники. Для животноводов будут работать три больших павильона-шатра, в которых будут представлены высокопородные сельскохозяйственные животные. В рамках форума пройдет выставка племенных животных "Белые ночи", будут показаны около 100 голов скота трех пород - айрширской, черно-пестрой и голштинской.

Коллективные экспозиции на "Агроруси" подготовили Ленинградская, Псковская, Самарская, Пензенская, Вологодская и Архангельская области. Большой стенд представит Санкт-Петербург, на котором будет показана продукция 15 компаний, в том числе Кировского завода. Для специалистов в рамках выставки организовано 15 профильных дискуссий, конференции, семинары, а также предоставлены возможности для деловых контактов.

Пчеловоды отметят юбилей

Новацией юбилейной "Агроруси" станет появление экспозиции, посвященной пчеловодству. Впервые здесь будет представлена не только продукция этой отрасли, пользующаяся традиционно высоким спросом у посетителей выставки, но и оборудование. Так будет отмечено 125-летие Русского общества пчеловодства. Оно было основано в 1891 году в Санкт-Петербурге для распространения в России рационального пчеловодства. Общество помогало пчеловодам приобретать инвентарь, ульи, необходимую литературу, среди его участников были члены императорской фамилии.

Для горожан

Петербуржцы и гости города смогут посетить в "Экспофоруме" ярмарку региональных продуктов с широкой продажей товаров российских сельхозпроизводителей и изделий народных промыслов, а также фестиваль национальных блюд и рыбный рынок. Специальный день будет организован для садоводов. Праздником на выставке объявлен День Санкт-Петербурга и Ленобласти, который пройдет 31 августа.

В оргкомитете сообщили, что за 25 лет работы "Агроруси" ее гостями стали более пяти млн человек, а участниками - свыше 37 тысяч компаний из 34 стран. За 25 лет здесь продано 10 млн тонн меда, 11,8 млн тонн овощей и фруктов, пять млн тонн колбасы и мясных изделий, почти два млн саженцев, 7,5 тонны лекарственных трав и 58 тонн даров леса - ягод и грибов.