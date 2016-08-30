СМИ: огранщикам алмазов требуются льготы для выживания после отмены пошлин

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СМИ: огранщикам алмазов требуются льготы для выживания после отмены пошлинЭкономика и бизнес 30 августа, 2:02
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дальнейшее существование большинства российских гранильных предприятий после отмены с 1 сентября экспортной пошлины на драгоценные камни может стать невозможным без государственных льгот. Об этом пишет газета "Известия".
В рамках вступления в ВТО с 1 сентября в России отменяется таможенная пошлина на вывоз природных алмазов, которая составляет 6,5%. Как пишет издание, сырье для российских производителей бриллиантов из-за этого подорожает и две трети предприятий в ограночном комплексе России "будут поставлены на грань выживания".
Как подтвердили "Известиям" в Минфине, "Алроса" совместно с Минвостокразвития России, Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского края прорабатывают возможные меры финансовой поддержки алмазообрабатывающей отрасли страны. То, что "Алроса" совместно с Минэкономразвития, Минфином и крупнейшими гранильными предприятиями обсуждает возможные меры по поддержке российской гранильной отрасли, подтвердили газете и в самой компании. При этом, как отметили в "Алросе", рассматриваются самые разные предложения, но проработанного и согласованного решения нет.
"Отмена экспортной пошлины действительно ослабит позиции российской огранки, - приводит издание слова представителя АК "Алроса". - При этом я не согласен с мнением, что сырье для российских огранщиков подорожает. Сырье для зарубежных покупателей станет дешевле на 6,5%, что приведет к снижению стоимости их продукции, а это, в свою очередь, заставит снижать цену на российскую огранку, чего она, скорее всего, не выдержит".
На долю "Алросы" приходится около 20% рынка российской огранки, компания ежегодно продает бриллиантов на сумму около $115 млн. При этом, как отмечает газета, бриллиантовый дивизион АК "Алроса" также находится на грани выживания, и компания разрабатывает программу реорганизации этого бизнеса.