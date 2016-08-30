Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает

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КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Южно-Африканская Республика является основным поставщиком антрацита, уголь из Донбасса Киев больше не закупает.
"Основная поставка - это уголь из ЮАР, - отметил он в интервью телеканалу "112. Украина". - Раньше южноафриканский уголь закупался за $110, а теперь цена в два раза ниже".
По словам Насалика, поставки угля из Донбасса прекратились из-за боевых действий.
Ранее эксперты в угольной отрасли отмечали, что уголь из ЮАР обходится очень дорого и не походит для украинских ТЭС . По словам главы профсоюзов горняков Михаила Волынца, стоимость уголя из Донбасса обходится гораздо дешевле. Волынец также пояснял, что по качеству южноафриканского угля есть вопросы, так как "он обладает предельно низкой теплотворностью - 5000 ккал и не приспособлен для украинских ТЭС".