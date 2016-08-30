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Россельхознадзор запретил ввоз из Китая в Приморье 47 тонн картофеля

Экономика и бизнес
30 августа, 3:19 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Картошка была слишком грязной, что нарушает российские фитосанитарные правила ввоза подкарантинной продукции
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Россельхознадзор запретил ввоз в Приморье из Китая 47 тонн грязного картофеля, на котором было слишком много земли, потенциального переносчика вредителей и семян сорняков, сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Две партии продовольственного картофеля из Китая, суммарный вес партий составил 47,3 тонны, поставленные в Приморье уссурийской компанией, не разрешены к ввозу и дальнейшему обороту на территории Приморского края по причине нарушения российских фитосанитарных правил ввоза подкарантинной продукции. В частности, в ходе фитосанитарного контроля специалистами Пограничного пункта карантина растений территориального управления Россельхознадзора выявлено значительное превышение наличия почвы на клубнях картофеля, которая является потенциальным переносчиком карантинных вредителей, возбудителей болезней растений, а также семян сорняков", - говорится в сообщении.

Обе партии картофеля вернули в Китай. По данным ведомства, за семь месяцев в Приморский край из Китая было поставлено 21,1 тыс. тонн картофеля, а возвращено - 72 тонны, в основном, из-за недействительных фитосанитарных сертификатов страны-экспортера.

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