СМИ: Sony начала производить карты памяти в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Sony начала производить в России карты памяти microSD, а также USB-накопители, которые, как предполагается, будут продаваться в странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Руководитель отдела носителей информации и периферийного оборудования Sony Electronics в России и странах СНГ Кэнтаро Икэда сообщил изданию, что компания запустила в августе в Санкт-Петербурге производство microSD и нескольких моделей USB-устройств объемом памяти от 8 Гб до 64Гб. В дальнейшем компания планирует расширить линейку моделей, которые будут производиться локально. По словам представителя Sony, произведенные в Санкт-Петербурге товары появится в магазинах в сентябре, эта продукция будет продаваться в странах ЕврАзЭС - России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

При этом, как отмечает газета, в компании не назвали партнера, который будет непосредственно осуществлять производство. Ожидаемые объемы производства также озвучены не были. Как заявил представитель Sony, "это будет зависеть от спроса и сезонности". Кэнтаро Икэда отметил, что карты памяти Sony уже занимают первое место по объему продаж в денежном выражении в России и компания хочет "укрепить эту тенденцию".

В Sony также не объяснили, какие именно стадии производства будут осуществляться в Санкт-Петербурге. Однако в компании заверили, что речь идет "не просто о финальной сборке", так как в противном случае компания "не смогла бы назвать карты сделанными в России".