Небольшим снижением открылись торги в Токио на фоне коррекции после роста в понедельник

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись во вторник минимальным снижением на фоне коррекции после мощного роста в понедельник.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) снизился на 0,24% до отметки 16 696,93 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, потерял 0,25% и опустился до 1 309,93 пункта.

Главным фактором снижения на открытии стала коррекция после роста в понедельник, когда Nikkei поднялся более чем на 2% на фоне укрепления курса доллара к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "На ТФБ сегодня наблюдается коррекция - игроки торопятся продавать заметно подорожавшие ценные бумаги для фиксации прибыли", - отметил он. В долгосрочной же перспективе, по словам Сакаи, инвесторы настроены позитивно на фоне растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система США в сентябре может в очередной раз повысить учетную ставку, что позитивно скажется на курсе доллара и повысит доходность японских корпораций.

С открытия валютных торгов курс доллара слегка ослаб, потеряв 0,51 пункта и выйдя на отметку в 101,78-101.83 иены за $1.