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СМИ: тестовые полеты в США японского самолета MRJ перенесены на сентябрь

Экономика и бизнес
30 августа, 4:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ранее в этом месяце самолет дважды не смог вылететь в США из-за неполадок в системе кондиционирования
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© AP Photo/Mitsubishi Aircraft Corp.

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Тестовые полеты нового японского ближнемагистрального лайнера Mitsubishi Regional Jet (MRJ) на территории США перенесены на конец сентября. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Ранее в этом месяце самолет дважды не смог вылететь в США из-за неполадок в системе кондиционирования. По данным агентства, устранение этой неисправности, а также улаживание необходимых формальностей с российской стороной, на территорию которой MRJ должен будет осуществить одну из дозаправок, займут определенное время. По этим причинам проведение тестовых полетов в США и было перенесено на более поздний срок.

MRJ - ближнемагистральный самолет, поэтому его полет в Вашингтон должен пройти с тремя посадками для дозаправки. Сначала он должен приземлиться на острове Хоккайдо, затем на территории России. В последний раз MRJ заправится на Аляске, после чего вылетит в Вашингтон. Это первый более чем за 50 лет ближнемагистральный пассажирский самолет японской разработки. Он имеет дальность полета от 1,5 тысячи до 3,4 тысячи километров.

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В зависимости от модификации он способен принять на борт до 90 пассажиров. Самолет по своим характеристикам близок к российскому лайнеру Sukhoi Superjet 100. Разработка MRJ велась с 2007 года и обошлась примерно в 180 млрд иен (более $1,6 млрд). В ноябре прошлого года самолет успешно совершил несколько тестовых полетов. После завершения всех испытаний, по словам экспертов, ему предстоит пройти процедуру сертификации.

Компания-разработчик Mitsubishi Aircraft сообщала, что у нее имеются заказы на 407 лайнеров на общую сумму 150 млрд иен ($1,4 млрд) как от японских авиакомпаний, так и от перевозчиков из других стран Азии, а также США. Особые надежды на MRJ возлагают главные японские перевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), рассчитывающие с его помощью возобновить ряд внутренних рейсов, от которых ранее им пришлось отказаться. В феврале американская Aerolease заказала MRJ еще на $940 млн.

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