Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Корпорация развития" профинансирует проект по строительству мегафермы на Сахалине

Экономика и бизнес
30 августа, 6:32 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Предприятие будет выпускать до 19 наименований молочных и кисломолочных продуктов, сыры
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. АО "Корпорация развития Сахалинской области" профинансирует проект ООО "Грин Агро - Сахалин" по строительству мегафермы на юге острова стоимостью 8 млрд руб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации Сергей Хоточкин.

"Соглашение о строительстве фермы будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Проект мы глубоко изучаем и готовимся к финансированию. Ориентировочная стоимость - 8 млрд руб. Согласно проекту в Анивском районе будет построена мегаферма на 3,8 тыс. голов дойного стада с производительностью 120 тыс. тонн молока в сутки", - рассказал Хоточкин.

Он отметил, что данный комплекс предусматривает современную молокопереработку. Предприятие будет выпускать до 19 наименований молочных и кисломолочных продуктов, сыры. "Технология производства готовой продукции применена такая, что молоко из под коровы минуя промежуточные танки или емкости по молокопроводу попадает на молокозовод. Все что можно оптимизировать с точки зрения экономики затрат все оптимизировано оператором проекта "Грин Агро - Сахалин", который успешно реализовал проект в Приморском крае", - пояснил Хоточкин.

Как пояснили ТАСС в "Грин Агро - Сахалин", проект предусматривает несколько этапов реализации. На первом будет построен животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада в районе села Троицкого, Анивского района; на втором - мощности по переработке молока и мяса и на третьем - второй животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и помещений для откорма быков в районе села Березняки (пригород Южно-Сахалинска).

На сегодняшний день по первому этапу получена вся исходно разрешительная документация (положительное заключения по проекту и сводному сметному расчету, разрешение на строительство), ведутся строительно-монтажные работы. По второму и третьему этапу проектно-изыскательские работы в завершающей стадии - ориентировочный срок сдачи документации на государственную экспертизу - июль-май 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин Уайлдер
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына казнены двое чиновников
4
Информация о похищении в Москве женщины оказалась ложной
5
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
Темы дня
Реклама