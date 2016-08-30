"Корпорация развития" профинансирует проект по строительству мегафермы на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. АО "Корпорация развития Сахалинской области" профинансирует проект ООО "Грин Агро - Сахалин" по строительству мегафермы на юге острова стоимостью 8 млрд руб. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации Сергей Хоточкин.

"Соглашение о строительстве фермы будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Проект мы глубоко изучаем и готовимся к финансированию. Ориентировочная стоимость - 8 млрд руб. Согласно проекту в Анивском районе будет построена мегаферма на 3,8 тыс. голов дойного стада с производительностью 120 тыс. тонн молока в сутки", - рассказал Хоточкин.

Он отметил, что данный комплекс предусматривает современную молокопереработку. Предприятие будет выпускать до 19 наименований молочных и кисломолочных продуктов, сыры. "Технология производства готовой продукции применена такая, что молоко из под коровы минуя промежуточные танки или емкости по молокопроводу попадает на молокозовод. Все что можно оптимизировать с точки зрения экономики затрат все оптимизировано оператором проекта "Грин Агро - Сахалин", который успешно реализовал проект в Приморском крае", - пояснил Хоточкин.

Как пояснили ТАСС в "Грин Агро - Сахалин", проект предусматривает несколько этапов реализации. На первом будет построен животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада в районе села Троицкого, Анивского района; на втором - мощности по переработке молока и мяса и на третьем - второй животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и помещений для откорма быков в районе села Березняки (пригород Южно-Сахалинска).

На сегодняшний день по первому этапу получена вся исходно разрешительная документация (положительное заключения по проекту и сводному сметному расчету, разрешение на строительство), ведутся строительно-монтажные работы. По второму и третьему этапу проектно-изыскательские работы в завершающей стадии - ориентировочный срок сдачи документации на государственную экспертизу - июль-май 2017 года.