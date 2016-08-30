Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Законопроектом приводятся в соответствие с гражданским законодательством организационно-правовые формы юридических лиц, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, совершенствуются механизмы управления в таких организациях, в том числе в отношении имущества общего пользования, унифицируются и классифицируются типы земельных участков и объектов недвижимого имущества, используемых в этой сфере, вводится единый порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства", - отмечается в сообщении на сайте кабмина.
В частности, законопроект вводит понятие "садовый дом", для размещения которого не требуется разрешения на строительство. Также устанавливается, что садовый (дачный) земельный участок может использоваться для строительства жилого дома - объекта индивидуального жилищного строительства, пригодного для постоянного проживания.
Проект федерального закона "О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" подготовлен Минэкономразвития, он одобрен на заседании правительства 18 августа 2016 года.