Крым наращивает товарооборот с российскими регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым в I полугодии 2016 года нарастила товарооборот с регионами РФ. Об этом сообщается в материалах Крымстата.

СПЕЦПРОЕКТ Весь Крым Факты, цифры, люди, события - как живет полуостров после воссоединения с Россией

"В течение января - июня 2016 года фиксируется наращивание товарооборота на взаимовыгодных условиях с регионами Российской Федерации", - говорится в сообщении. В нем не приведены конкретные цифры.

По данным ведомства, ввоз основных продуктов питания на полуостров с начала года осуществлялся из 28 регионов России, вывоз - в 17 регионов. "Наибольший объем ввоза продовольственных товаров в Республику Крым осуществили Воронежская, Белгородская и Орловская области, Москва, а также Ростовская область и Краснодарский край", - указали в Крымстате.

В основном в Крым завозят мясо и мясо птицы (5,612 тыс. т - за семь месяцев), молоко (3,821 тыс. т), колбасные изделия (2,867 тыс. т), кисломолочные питьевые продукты (2,5 тыс. т) и зерно (2 тыс. т), отметили в ведомстве. Главными вывозимыми товарами из Республики Крым в другие регионы России были мясо и мясо птицы (4,855 тыс. тонны), колбасные изделия (752,1 т) и мясные полуфабрикаты (578,9 т).

Продовольственная и транспортная блокады

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После воссоединения Крыма с Россией сторонники бывшего вице-премьера региона Ленура Ислямова, а также депутатов Верховной рады Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова покинули полуостров и выступили инициаторами продовольственной и транспортной блокады Крыма. В частности, они заблокировали пропуск грузовых автомобилей, а также нарушили линии электропередачи, по которым на полуостров подавалось электричество. Сам Ислямов открыто заявлял о подготовке также и морской блокады.