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СМИ: Минэкономразвития ухудшило прогноз падения ВВП РФ

Экономика и бизнес
30 августа, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Министерство также скорректировало прогноз по среднегодовой стоимости нефти в 2016 г.
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития ухудшило прогноз падения ВВП России в 2016 г. до 0,6% с 0,2%, прогноз по инфляции пересмотрен до 5,8% с 6,5%.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2016 и 2017-2019 гг., подготовленный Минэкономразвития.

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По информации издания, министерство также скорректировало прогноз по среднегодовой стоимости нефти в 2016 г. - до $41 за баррель с $40 за баррель, а также курс доллара - до 67 рублей за доллар с 67,2 рубля за доллар.

При этом, как отмечает газета, Минэкономразвития наряду с базовым вариантом прогноза подготовило вариант "базовый плюс". Именно этот вариант министерство предложит в качестве основы для бюджета, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника.

Согласно базовому прогнозу министерства, ВВП РФ в 2017 г. вырастет только на 0,6%, против прогнозировавшихся ранее 0,8%, согласно варианту "базовый плюс" - на 1,1%, в 2018 г. - на 1,7% - по базовому прогнозу и на 2,1% - по "базовому плюс" (ранее прогнозировался рост ВВП на 1,8%. В 2019 г., согласно оценке Минэкономразвития, экономика России прибавит 5,2% по базовому прогнозу и 6,4% - по "базовому плюс" (ранее планировался рост ВВП на 5%).

Инфляция в 2017 г. согласно базовому прогнозу составит 4,9%, по "базовому плюс" - 4,6%, против прогнозировавшихся ранее 4,9%, в 2018 г. - 4,4% (базовый), 4,2% ("базовый плюс"), 4,5% (предыдущий прогноз). Рост потребительских цен в 2019 г. составит - 4,1% по базовому прогнозу, 3,9% - по "базовому плюс", против 4% прогнозировавшихся Минэкономразвития ранее.

Газета добавляет, что базовый вариант по-прежнему исходит из цены нефти в $40 за баррель на всю трехлетку. "Базовый плюс" предполагает более высокую цену: $50 в 2017 г. и $55 в 2018-2019 гг.

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Бюджет при $40 за баррель остается разбалансированным, говорит федеральный чиновник, рассматривается возможность заложить более высокую цену. Бюджет исходит из прогноза под названием "базовый", так что ничего менять не придется, объясняет появление "базового плюс" другой федеральный чиновник. Обычно Минэкономразвития составляет три варианта: базовый, консервативный - с более дешевой нефтью - и целевой, исходящий из достижения целевых показателей, обозначенных в майских указах президента.

Модели и расчеты показывают, что цена барреля нефти год-два будет в пределах $47-55, поясняет федеральный чиновник. Устойчивый диапазон на ближайшие год-два - $45-50, говорил представитель Минэкономразвития. При текущем прогнозе доходов на 2017 г. исходя из нефти в $40  дефицит значительно превышает предлагаемые Минфином 3,2%, отмечает чиновник финансово-экономического блока: "С такой бюджетной и денежно-кредитной политикой спрос сожмется до отрицательных величин, фонды закончатся. Есть будет нечего". Хотя уже очевидно, что $40 не будет - будет больше, подчеркивает он. При этом чиновник Минфина говорит: "А что если нет?".

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