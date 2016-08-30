Кабмин рассмотрит возможность сохранения 100% доходов от нефтепродуктов в регионах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть предложение о сохранении ранее действующего норматива о зачислении 100% доходов от акцизов на нефтепродукты в регионы. Об этом говорится в поручениях премьер-министра по итогам совещания 16 августа в Пскове.

Как следует из текста поручений, Минфину и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами до 1 октября 2016 года поручено рассмотреть предложения о сохранении ранее действующего норматива по зачислению налоговых доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России, в бюджеты субъектов РФ в размере 100%.

С 1 июня 2016 года в РФ изменились нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты. Так, в федеральный бюджет доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в поступают по нормативу 12%, в бюджеты субъектов РФ - по нормативу 88%.

Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли 13 мая 2016 года. До его принятия 100% доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей зачислялись в региональные бюджеты.