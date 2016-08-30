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Суд признал банкротом бывшего поставщика "АвтоВАЗа" - завод "АвтоВАЗагрегат"

Экономика и бизнес
30 августа, 9:33 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Алексей Соколов
Ранее в отношении гендиректора предприятьия и его заместителя были возбуждены уголовные дела по фактам сокрытия средств
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© Сергей Шлеюк/ТАСС

САМАРА, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Арбитражный суд Самарской области признал банкротом тольяттинский завод "АвтоВАЗагрегат", который ранее являлся одним из основных поставщиков "АвтоВАЗа".

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в решении суда.

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Решение суда вынесено в рамках рассмотрения иска о признании завода банкротом, поданного в 2015 году ульяновской компанией "Майор". Ранее она обращалась в арбитражный суд с иском о взыскании с "АвтоВАЗагрегата" задолженности по договору 2014 года в размере 2 млн рублей, и суд удовлетворил этот иск. В октябре 2015 года Самарский арбитражный суд ввел в отношении "АвтоВАЗагрегата" процедуру наблюдения, которая вводится для обеспечения сохранности имущества и анализа финансового состояния должника.

"АвтоВАЗагрегат" ранее поставлял "АвтоВАЗу" более 400 наименований комплектующих. В июле 2015 года для рабочих, занятых на производстве, был объявлен режим простоя по вине работодателя с выплатой 2/3 от зарплаты. 16 сентября 2015 года Центральный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности".

Позднее в отношении гендиректора завода и его первого зама были возбуждены уголовные дела по фактам сокрытия средств, в суд было подано более 900 исков о выплате зарплаты.

По данным на 23 августа 2016 года, на погашение задолженности по зарплате рабочим "АвтоВАЗагрегата" и дочерних организаций предприятия в целом перечислено 156,6 млн рублей. Общая сумма задолженности сейчас составляет 64 млн рублей, из них 34 млн рублей приходится на долг перед работниками "АвтоВАЗагрегата".

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