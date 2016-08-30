Кабмин рассмотрит условия для увеличения числа центров экономического роста в регионах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития России до конца 2017 года представить в кабмин предложения по созданию условий для увеличения количества "центров экономического роста". Об этом говорится в поручениях премьер-министра по итогам совещания 16 августа в Пскове.

"Минэкономразвития России в рамках подготовки проекта стратегии пространственного развития Российской Федерации до 31 декабря 2017 года представить в правительство Российской Федерации предложения по созданию условий для увеличения количества "центров экономического роста" (в том числе развития крупных городских агломераций), как одного из определяющих факторов обеспечения экономического роста, технологического развития, повышения инвестиционной привлекательности и международной конкурентоспособности российской экономики", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте кабмина.

Кроме того, МЭР до 1 декабря текущего года необходимо представить в правительство предложения о мерах по обеспечению сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ, объем государственного долга которых по состоянию на 1 января 2016 года превысил 100% налоговых и неналоговых доходов.

Также Медведев поручил Министерству финансов РФ провести оценку причин образования и возможностей погашения государственного долга субъектов РФ, долг которых по состоянию на начало текущего года превысил 50% налоговых и неналоговых доходов. Отчитаться перед кабмином необходимо до 1 октября 2016 года. Минфину также поручено рассмотреть предложения о предоставлении бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета кредитов на срок до 5 лет с условием погашения основного долга начиная со второго года использования средств.

Кроме того, ведомству также необходимо рассмотреть предложения о проведении реструктуризации обязательств субъектов перед РФ по бюджетным кредитам, предоставленным им из федерального бюджета с возможностью рассрочки исполнения обязательств до 2025 года. Доклады необходимо представить в правительство РФ до 1 октября 2016 года.