Франция потребует остановить переговоры по Трансатлантическому партнерству

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция намерена обратиться в сентябре к Европейской комиссии с требованием приостановить переговоры между ЕС и США о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС (TTIP). Об этом заявил государственный секретарь Франции по внешней торговле Маттиас Фекль, выступая в эфире радиостанции RMS.

"Политической поддержки Франции этим переговорам больше нет. Франция требует остановки этих переговоров", - заявил он.

По его словам, соответствующее заявление французская сторона сделает на совещании министров внешней торговли ЕС, которое пройдет в сентябре в Братиславе. "Нужна резкая остановка - ясная, четкая и окончательная", - отметил также Фекль.

Французский госсекретарь по внешней торговле также выразил сожаление в связи с тем, что "переговоры оказались не на высоте исторических отношений, существующих между Европой и Соединенными Штатами". "Американцы не дают ничего или же предлагают крохи. Переговоры между союзниками так не ведутся", - посетовал он.

Первый раунд переговоров о создании Трансатлантического партнерства в области торговли и инвестиций состоялся в июле 2013 года. По предварительным оценкам, соглашение позволило бы США и Евросоюзу создать свыше 13 млн новых рабочих мест, способствовало бы росту международной торговли, увеличению объемов экспорта ЕС в США на 6,6% и импорта из Соединенных Штатов на 12,4% ежегодно.

Соглашение о создании TTIP привело бы к образованию самой большой зоны свободной торговли в мире, в которой проживают 800 млн человек. Эта ЗСТ объединила бы почти половину всего мирового объема ВВП и треть глобального товарооборота. Предполагалось также, что будут стандартизированы технические нормы и правила конкуренции на рынке.