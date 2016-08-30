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Топилин: трансферт из бюджета-2017 в Пенсионный фонд предусмотрен пока не в полном объеме

Экономика и бизнес
30 августа, 9:56 UTC+3
Ранее эксперты отмечали, что это может означать как "заморозку", так и отмену накопительного элемента
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 30 августа /ТАСС/. Трансферт из бюджета-2017 в Пенсионный фонд России (ПФР) предусмотрен пока не в полном объеме, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

"Минфин в тех предельных объемах, которые до нас доводят, трансферт Пенсионному фонду - таких средств на трансферт Пенсионному фонду не доводил", - сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о "заморозке" пенсионных накоплений на 2017 год.

Ранее эксперты отмечали, что это может означать как "заморозку", так и отмену накопительного элемента. "Заморозка" пенсионных накоплений или отмена накопительного элемента фактически означает, что средства, которые были бы предусмотрены для передачи в негосударственные пенсионные фонды, остаются в Пенсионном фонде России, и на эту сумму не доводится трансферт из федерального бюджета в ПФР.

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