Топилин: трансферт из бюджета-2017 в Пенсионный фонд предусмотрен пока не в полном объеме

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"Армия и ОПК 30 августа, 11:44
Геослужба РАН зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,2 в акватории БайкалаСибирь 30 августа, 11:41
Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20Международная панорама 30 августа, 11:34
Более 100 нарушений зафиксировано в ходе предвыборной кампании на УралеПолитика 30 августа, 11:20
Участники ВЭФ познакомятся с работой экологов по сохранению амурских тигровОбщество 30 августа, 11:20
Сирень и жасмин вновь зацвели в ПодмосковьеМосква 30 августа, 11:20
Теракт в Бишкеке: что известно на данный моментМеждународная панорама 30 августа, 11:14
Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублейТранспорт 30 августа, 11:11
КНР шокирована взрывом у своего посольства в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 10:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа /ТАСС/. Трансферт из бюджета-2017 в Пенсионный фонд России (ПФР) предусмотрен пока не в полном объеме, заявил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
"Минфин в тех предельных объемах, которые до нас доводят, трансферт Пенсионному фонду - таких средств на трансферт Пенсионному фонду не доводил", - сказал он, отвечая на вопрос о том, принято ли решение о "заморозке" пенсионных накоплений на 2017 год.
Ранее эксперты отмечали, что это может означать как "заморозку", так и отмену накопительного элемента. "Заморозка" пенсионных накоплений или отмена накопительного элемента фактически означает, что средства, которые были бы предусмотрены для передачи в негосударственные пенсионные фонды, остаются в Пенсионном фонде России, и на эту сумму не доводится трансферт из федерального бюджета в ПФР.