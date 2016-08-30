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Курс доллара на Московской бирже вырос на 11 копеек

Экономика и бизнес
30 августа, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Доллар стоит 64,86 рубля
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов  вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 64,86 рубля.

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