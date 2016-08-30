Медведев поручил предложить меры по повышению эффективности использования госимущества

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 октября 2016 года представить предложения по совершенствованию налогообложения и повышению эффективности использования имущества, находящегося в федеральной собственности и собственности субъектов РФ. Об этом говорится в поручениях премьер-министра правительству по итогам совещания в Пскове 16 августа.

Из документа следует, что целью данных мер является наращивание собственного экономического потенциала субъектов РФ и муниципальных образований.

Также Медведев поручил рассмотреть предложение о возможности внесения изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают поэтапное ограничение размера убытка, переносимого на будущие налоговые периоды, при исчислении налога на прибыль.

Кроме того, Минфину и Минэкономразвития следует рассмотреть предложения о возможности сокращения сроков применения пониженных ставок по налогу на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Ведомствам также предстоит рассмотреть предложение об установлении налоговой ставки по налогу на имущество в размере 1,1% в отношении движимого имущества, принятого на учет после 1 января 2013 года.