Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в 2016 г. может превысить план почти в 10 раз

УФА, 30 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Чистая прибыль "Почта банка" по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года прогнозируется в районе 1 млрд рублей, что в 10 раз превышает плановые показатели. Об этом сообщил во вторник глава банка Дмитрий Руденко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Годовую чистую прибыль я ожидаю в районе 1 млрд рублей, что почти в 10 раз больше плана. Это по МСФО", - сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что плановая прибыль по МСФО в текущем году была около 130 млн рублей, однако уже сейчас этот показатель составляет 350 млн рублей без тренда на уменьшение.

"Трудно делать прогнозы, как пойдет конец года, у нас все-таки достаточно большие расходы на развертывание идут. Но я думаю, что около 1 млрд мы заработаем, что неплохо, потому что первая модель говорила, что прибыли не будет, мы только инвестируем", - добавил Руденко.

Он также сообщал, что "Почта Банк" увеличит численность персонала с 7 до 10 тыс. человек к концу 2016 года с дальнейшим ростом в следующем году. "Банк сегодня - это 7 тыс. человек, до конца года мы до 10 тысяч доведем и будем расти дальше", - отметил Руденко.

Говоря о соотношении персонала в центрально офисе и регионах, топ-менеджер сказал, что оно составляет примерно 8%.

"То есть 8% занимает головной офис. Обычно для розничного банка в России этот показатель 25-30%, из-за чего невозможно окупить маленькие точки. Мы пошли совершенно по-другому пути, мы сейчас фактически выбираем только линейный став. Сеть плюс колл-центр для поддержки, только такие счетные величины", - уточнил глава "Почта банка".

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 г. группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на базе дочернего банка ВТБ 24 - "Лето банка". Группе ВТБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка, дочерней компании "Почты России" - 50% минус 1 акция.

Чистая прибыль "Почта банка" по МСФО в I полугодии 2016 года составила 94 млн рублей против 2,65 млрд рублей чистого убытка "Лето банка", на базе которого он был создан, полученного в первом полугодии 2015 года. Объем срочных депозитов вырос почти в 5 раз - до 3,4 млрд рублей. Портфель кредитов физлицам, включая унаследованный от "Лето банка", достиг 84 млрд рублей, из них 2,6 млрд рублей составили кредиты по банковским картам.