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Google подал иск против ФАС в Арбитражный суд Москвы

Экономика и бизнес
30 августа, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Суть претензий и объем требований пока не раскрываются
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jacques Brinon

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявлении компании Google против Федеральной антимономольной службы (ФАС) РФ.

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Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 29 августа. Суть претензий и объем требований пока не раскрываются.

11 августа ФАС назначила Google штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере 438,1 млн рублей.

Что нарушил Google

Ранее антимонопольное ведомство признало Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса".

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Нарушение заключается в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android (которой владеет Google - прим. ред.) приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.

Антимонопольные иски против Google в разных странах мира. Досье

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