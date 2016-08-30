Шторм в порту Козьмино может продлиться до 3 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шторм в порту Козьмино продолжается, может продлиться до 3 сентября, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Ветер порывами до 26 м/с, волна до 1,5 метра. Метеорологи сменили вчерашние оптимистические прогнозы на дальнейшее ухудшение погоды до 3 сентября", - сказал он.

Отгрузка нефти в порту была приостановлена в понедельник.

Демин добавил, что в остальных портах работа идет по графику.