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Шторм в порту Козьмино может продлиться до 3 сентября

Экономика и бизнес
30 августа, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В понедельник в порту приостановили отгрузку нефти, в остальных портах работа идет по графику
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Шторм в порту Козьмино продолжается, может продлиться до 3 сентября, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Ветер порывами до 26 м/с, волна до 1,5 метра. Метеорологи сменили вчерашние оптимистические прогнозы на дальнейшее ухудшение погоды до 3 сентября", - сказал он.

Отгрузка нефти в порту была приостановлена в понедельник.

Демин добавил, что в остальных портах работа идет по графику.

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