Более 30 проектов в металлургии, транспорте, АПК представят на питч-сессии на ВЭФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более трех десятков крупных инвестиционных проектов с инвестициями на 1,5 трлн рублей будут представлены в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ) на питч-сессии, модератором которой выступит информационное агентство России ТАСС. Инвесторы уверены, что возможность представить свои проекты в таком формате позволит привлечь к ним внимание и дополнительные инвестиции как в конкретный проект, так и регион в целом.

От логистики до промышленности

Как сообщает Минвостокразвития, всего в рамках серии презентаций, модератором которой выступит ТАСС, будет рассказано о 34 инвестиционных проектах в транспорте, металлургии, топливной промышленности, сельском хозяйстве, туризме общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей. Проекты для питч-сессии были специально отобраны Минвостокразвития РФ.

"Восточный экономический форум прекрасная возможность для бизнеса продемонстрировать свои проекты. Одна из наших целей – у нас есть только часть денег для реализации проекта и фактически 2/3 мы планируем привлечь в качестве заемных средств. У нас есть надежда, что мы сможем привлечь иностранного инвестора, которого либо заинтересует дать нам деньги под процент более щадящий, чем в России, либо заинтересует участие в нашем проекте в качестве дольщика", - сообщил ТАСС директор компании "Зеленая ферма" Андрей Абих, которая планирует заняться выращиванием овощей закрытого грунта на Камчатке.

Он уточнил, что на данный момент часть недостающих средств готовы предоставить по программам кредитования Россельхозбанк и Сбербанк. Однако ставки у них чрезвычайно высоки – до 18,5% годовых, в то время как, например, в Японии подобный заем можно получить под 1,5% годовых.

Проект "Зеленая ферма" будет реализован в ТОР "Камчатка". Он предполагает строительство тепличного комплекса круглогодичной гидропонной культивации площадью 5 га. Объем производства – 3 тыс. тонн овощей и зелени в год, что составляет до 30% от потребления такой продукции на территории Камчатского края. Сейчас три четверти овощей закрытого грунта ввозится на полуостров из других регионов России и Китая.

В поисках нефти

Генеральный директор "Амурской энергетической компании" Александр Гордеев в рамках питч-сессии представит проект будущего нефтеперерабатывающего завода, который построят в ТОР "Приамурская" Амурской области. Но главной целью презентации проекта является не привлечение инвестиций, а сырья на будущий завод.

"В отличие от других проектов, заявленных на ВЭФ, наша главная цель – не привлечение инвестиций, а привлечение внимания нефтедобывающих компаний России, поскольку нам необходимо решить вопрос о поставке сырья для будущего НПЗ. Задача нашей компании – договориться о покупке нефти у тех компаний, которые поставляют ее по трубопроводу "Восточная Сибирь – Тихий Океан" (ВСТО), так как эта труба находится в 60 км от нашего предприятия, что упрощает доставку сырья на завод", - сказал Гордеев, добавив, что рассчитывает на присутствие представителей нефтекомпаний на их сессии.

Амурский НПЗ - совместный проект, в котором участвуют китайская акционерная топливно-энергетическая компания "Мэн Лань Син Хэ" (50%), компании "Амур-Нефтехим" (50%) и "ИнтерРусОйл" (10%). Начать строительство иницаторы проекта планируют начать до 2018 года, первую продукцию получить до 2020 года. Предполагаемая мощность НПЗ – 6 млн тонн углеводородов в год.

Преимущества питч-сессии

Первое мероприятие в формате питч-сессии информационное агентство ТАСС провело на XX Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Площадка успешно показала себя в представлении важных для социально-экономического развития региона проектах, а также в презентации инвестиционного потенциала регионов страны. Формат работы презентационной зоны направлен на прямой диалог российских и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ, что позволяет инициаторам максимально подробно рассказать о проектах, а инвесторам – от первого лица узнать все подробности будущего проекта.

"Сейчас наш проект претерпевает положительные изменения, превращаясь из спортивно-туристического комплекса в туристический кластер с господдержкой, и мы хотели бы донести до всех заинтересованных сторон информацию об этих изменениях и перспективах "Приморского кольца", а также вовлечь заинтересованные стороны в совместную реализацию проекта", - сказал ТАСС гендиректор ТРК "Приморское кольцо" Витай Веркеенко.

Планируется, что по итогам реализации проекта "Приморское кольцо" станет визитной карточкой не только Приморья, но и Дальнего Востока в целом.

"Презентация даст возможность представить свои проекты целевой аудитории, найти площадку, которая могла бы более подходить для этого, наверное, ни в одной точки мира сейчас не найти. Форум привлекает конкретных лиц, которые заинтересованы в развитии интересов на территории Дальнего Востока", - сказал ТАСС управляющий директор "Грин Агро – Сахалин" Богдан Хилько. Компания планирует построить на Сахалине два животноводческих комплекса общим поголовьем 3,8 тыс. голов дойного стада, мощности по переработке молока, откорму животных и переработке мяса.

Питч-сессия будет идти все два дня работы ВЭФ. В первый день форума в презентационной зоне будут представлены проекты в области цветной и черной металлургии, транспорта и логистики и инфраструктурного строительства. Во второй день – инвестпроекты в агропромышленном комплексе, в области добычи и переработки полезных ископаемых и в сфере инновации.

Так, потенциальные инвесторы смогут познакомиться с проектом создания угольного кластера на базе Омсукчанского угольного бассейна, шахты и золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) "Кекура", морского пассажирского вокзала с пирсом для приема круизных судов океанского класса в порту "Корсаков" Сахалинской области, парка высоких технологий «ИТ-парк» в Якутске и другими.

Второй ВЭФ пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.