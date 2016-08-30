"Почта банк" не будет заходить в Крым в 2016-2017 годах, но появится на Дальнем Востоке

УФА, 30 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Стратегия "Почта банка" не предусматривает открытие офисов в Крыму в 2016-2017 годах. Однако сеть отделений появится со следующего года на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, сообщил во вторник журналистам глава банка Дмитрий Руденко.

"Крыма в стратегии на 2016 год нет вообще, на 2017 год тоже нет. У нас географическое развитие обсуждается на наблюдательном совете, где 50 на 50 "Почта банк" и ВТБ. Если акционеры решат, что надо двигаться, - будем двигаться. На полуострове "Почта Крыма" работает, это другое предприятие, у нас с ними нет взаимоотношений", - сказал он.

"На Дальний Восток в 2017 году будем выходить точно, у нас есть соглашение с губернаторами. Также выйдем на Северный Кавказ. Сейчас мы открываем 10 отделений в день, невозможно успеть сразу везде", - добавил глава банка.

По словам Руденко, сейчас сеть точек вместе с "Почтой России" превысила 3 тысячи и де-факто "Почта банк" - номер два после Сбербанка.

"Почта банк" займется малым бизнесом в конце 2017 года

"Когда "Почта банк" создавался, речь шла только о физических лицах вообще. Но две недели назад приняли стратегию, и наблюдательный совет, видя как мы развиваемся, поставил задачу также заняться микро- и малым бизнесом. Именно в такой нотации. Это ИП, предприятия ЖКХ, рынок электронной коммерции", - сообщил Руденко.

Вместе с тем он отметил, что сейчас еще рано говорить о конкретных банковских продуктах для МСБ.

"Начнем проектные изыскания, будем софтвер, специалистов искать. Наверное, речь идет все-таки о начале активной деятельности в конце 2017 - начале 2018 года, - пояснил глава "Почта банка". - А если будем работать с малым бизнесом, будут и кредиты, наверное, иначе смысла нет туда входить. Но все-таки банк будет тяготеть к физическим лицам, к обслуживанию населения".

По словам топ-менеджера, банк ставит перед собой задачу, чтобы половина клиентской базы была представлена пенсионерами. "Для нас это очень важный сегмент. У пенсионеров должен быть выбор между Сбербанком и "Почта банком", - заключил Руденко.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 г. группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на базе дочернего банка ВТБ 24 - "Лето банка". Группе ВТБ принадлежит 50% плюс 1 акция банка, дочерней компании "Почты России" - 50% минус 1 акция. В 2016 году в целом будет открыто около 6 тыс. окон продаж банка в 3,5 тыс. отделений почтовой связи. К 2018 году банк будет представлен в 15 тыс. отделений "Почты России" по всей стране. Региональная сеть "Лето банка" продолжит работу под новым брендом.